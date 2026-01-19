1500 медиалидеров примет молодёжный образовательный форум ШУМ

19 января 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Калининградской области с 10 июня по 13 июля этого года состоится пятый, юбилейный Всероссийский молодёжный образовательный форум ШУМ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.





Форум соберёт около 1500 талантливых и амбициозных медиалидеров, журналистов, блогеров, создателей контента со всей России и из-за рубежа. Вместе они будут задавать тренды и формировать информационную повестку для молодёжи.



Будущие участники могут выбрать один из пяти заездов.



Заезд «ШУМ.Производство» пройдёт 10-14 июня. Он адресован действующим медиаспециалистам. Им предстоят работа над реальными задачами от компаний, создание кейсов для портфолио, мастер-классы с лучшими в индустрии.



Заезд «ШУМ.Города» запланирован на 16-20 июня. На него пригласят тех, кто меняет к лучшему малую Родину через медиа.



Заезд «ШУМ.Журналистика» состоится 24-28 июня. Участники поговорят о будущем профессии, научатся работать с искусственным интеллектом, верифицировать информацию, создавать мультиформатный контент и сохранять доверие аудитории.



Заезд «ШУМ.Поколение» 30 июня – 4 июля пригласит молодых медиаактивистов в возрасте 14-17 лет. Их научат превращать хобби в профессию.



Заезд «ШУМ.Фестиваль» 9-13 июля станет главным событием для всего сообщества. Состоятся встречи выпускников, экспертов и партнёров для определения вектора развития молодёжных медиа.

«Тебя ждут практика и реальные проекты, встречи с лидерами индустрии, развитие ключевых навыков в команде единомышленников, мощный заряд мотивации и путёвка в большую карьеру», – отметили в пресс-службе МИМП.