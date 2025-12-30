Участники проекта «Доброе дело» доставили в Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи
В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело». Особый новогодний рейс посвятили приближающимся праздникам, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Акцию с 2022 года реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Миссия проекта «Доброе дело» выходит далеко за рамки сбора гуманитарной помощи. Это комплексная работа, включающая организацию мероприятий, адресную поддержку, а также создание атмосферы заботы и внимания. Для нас принципиально важно оказывать эту многостороннюю поддержку как нашим военным, так и мирным жителям», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Волонтёры передали средства гигиены и детское питание в Специализированный дом ребёнка Донецка. А в Доме детского и юношеского творчества Макеевки детей поздравили с наступающим Новым годом, вручив 80 сладких подарков.
В рамках гуманитарной миссии организовали два ярких новогодних представления: в Центре развития молодёжных инициатив республики в Донецке, а также в Брянковском доме культуры в ЛНР. Их посетили 250 ребят.
Дети написали письма Деду Морозу с заветными желаниями, и волонтёры собрали для каждого индивидуальный подарок. Каждый ребёнок получил именно то, о чём мечтал.
Инициатором праздничных мероприятий стала организатор движения «Мы рядом», лауреат одноимённой ежегодной премии губернатора Московской области 2024 года Ольга Мудрик.
Более трёх лет назад она вместе с подругами начала собирать гуманитарную помощь для участников СВО, создав настоящее сообщество, которое выросло до 4500 участников. Премию Ольга направила на добрые дела. Были куплены дрон-детектор «Булат» и специальное оборудование на машину для безопасности экипажей во время гуманитарных миссий.
Общий объём гуманитарного рейса составил 20 тонн груза. В него вошли не только детские подарки, но и помощь для военнослужащих.
По данным МИМП, в Московской области работают 86 волонтёрских пунктов сбора гуманитарной помощи. С начала проекта «Доброе дело» на Донбасс и другие новые территории отправили более 10 000 тонн груза.