Участниками патриотических проектов стали 1,2 млн молодых жителей Подмосковья

30 декабря 2025, 21:18

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области более 1,2 млн молодых людей приняли участие в патриотических проектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Итоги работы по патриотическому воспитанию подвели на Межведомственном координационном совете. Мероприятия в 2025 году были объединены темой 80-летия Великой Победы.

«Мы сделали особый упор на организации патриотических мероприятий самых разных форматов, чтобы каждый молодой человек мог найти что-то для себя. Более 1,2 миллиона ребят стали частью этой масштабной работы. Они участвовали в тысячах событий – от всероссийских акций и вахт памяти до мастер-классов по начальной военной подготовке, от поисковых экспедиций до встреч с героями СВО. Особой гордостью стала масштабная серия военно-патриотических игр. В этом году мы встречали гостей не только со всей России, но и из Белоруссии, Абхазии, Казахстана, ЛНР и ДНР», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.