Участниками патриотических проектов стали 1,2 млн молодых жителей Подмосковья
В Московской области более 1,2 млн молодых людей приняли участие в патриотических проектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Итоги работы по патриотическому воспитанию подвели на Межведомственном координационном совете. Мероприятия в 2025 году были объединены темой 80-летия Великой Победы.
«Мы сделали особый упор на организации патриотических мероприятий самых разных форматов, чтобы каждый молодой человек мог найти что-то для себя. Более 1,2 миллиона ребят стали частью этой масштабной работы. Они участвовали в тысячах событий – от всероссийских акций и вахт памяти до мастер-классов по начальной военной подготовке, от поисковых экспедиций до встреч с героями СВО. Особой гордостью стала масштабная серия военно-патриотических игр. В этом году мы встречали гостей не только со всей России, но и из Белоруссии, Абхазии, Казахстана, ЛНР и ДНР», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
На встрече обсудили проекты регионального отделения «Движения Первых», в котором состоит более 440 000 человек.
Отметили подмосковное отделение Юнармии, которое стало по итогам года лучшим в стране. Сегодня в рядах движения состоят более 62 000 юнармейцев.
Особым событием стал запуск в парке «Патриот» первой в стране региональной площадки Всероссийского патриотического форума. Такая честь в уходящем году выпала лишь 12 регионам России.
Важнейшую работу по сохранению памяти проводят поисковые отряды. Более 3000 поисковиков провели в этом году свыше 300 экспедиций. С воинскими почестями были преданы земле останки 150 защитников Москвы. Имена 63 удалось установить.