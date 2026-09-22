1586 из 1780 домов Пушкинского включили в региональную программу капремонта
В городском округе Пушкинский насчитывается 1780 многоквартирных домов. Из них 1586 уже включены в региональную программу капремонта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Планы сформированы с учетом самых острых потребностей жителей. В график работ на текущий год внесено 66 объектов.
22 сентября состоялось еженедельное рабочее совещание у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главными темами стали реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов и модернизация лифтового хозяйства, влияющие на качество жизни тысяч жителей.
Замена лифтов находится на личном контроле профильных ведомств, так как от исправности подъёмников зависит повседневный комфорт маломобильных граждан, семей с детьми и пожилых людей. Запланированная замена 10 единиц оборудования позволит повысить безопасность передвижения.
Ремонт кровель и инженерных сетей направлен на устранение протечек, перебоев с отоплением и водоснабжением. А обновление фасадов не только улучшит внешний вид улиц, но и поможет сократить теплопотери зданий.
Читайте также: