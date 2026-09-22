1586 из 1780 домов Пушкинского включили в региональную программу капремонта

22 сентября 2026, 21:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Пушкинский насчитывается 1780 многоквартирных домов. Из них 1586 уже включены в региональную программу капремонта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.