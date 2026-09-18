В Пушкине открыли новую многофункциональную спортплощадку

18 сентября 2026, 17:51

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Многофункциональная спортплощадка открылась в микрорайоне Кудринка в Пушкине. Объект обустроили с учётом пожеланий жителей. Там есть зоны для игры в волейбол, баскетбол и футбол с установленными сетками и кольцами, а освещение позволяет тренироваться даже в тёмное время суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В церемонии открытия площадки приняли участие замглавы округа Елена Панькив, депутат Мособдумы Михаил Ждан, заместитель председателя местного Совета депутатов Николай Михалин и его коллега-депутат Александр Бушев.





«Сегодняшнее мероприятие — яркий пример того, как слаженное взаимодействие активных жителей и органов исполнительной власти приносит ощутимые плоды», — сказал Ждан.