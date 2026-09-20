Глава Пушкинского округа Красноцветов проголосовал в посёлке Черкизово

20 сентября 2026, 14:58

Максим Красноцветов (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Руководитель Пушкинского городского округа Максим Красноцветов принял участие в выборах в последний день голосования — 20 сентября. Свой голос он отдал на участке №2482, открытом в здании Тарасовской гимназии в посёлке Черкизово. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Вместе с главой округа проголосовали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев с семьёй и жительница блокадного Ленинграда Альвина Георгиевна Борисова.





«На участке я встретил молодежь, которая голосует впервые, и людей старшего поколения. Особенно приятно видеть семьи с детьми. Это не просто формальное исполнение гражданского долга, а наглядный урок патриотизма для будущих избирателей», — сказал Красноцветов.