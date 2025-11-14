16 подмосковных муниципалитетов получили новые краны-манипуляторы

14 ноября 2025, 20:23

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

16 муниципалитетам Московской области передали третью партию специальной техники. Это 20 новых грузовых автомобилей с краном- манипулятором на базовом шaccи КАМАЗа, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Машины отправили в Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Чехов и другие округа. Мощность двигателя новой техники – 292 лошадиные силы, грузоподъёмность – до семи тонн. Стрела имеет пять телескопируемых секций, а максимальный вылет стрелы составляет 19 метров.

«Всего мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей. Это поворотные экскаваторы, мощные илососы, мобильные каналопромывочные машины и многое другое. Поставку будем осуществлять в несколько траншей до декабря. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», – поделился планами министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.