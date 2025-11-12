Жители села Шугарово решили повседневные проблемы в ходе выездной администрации

12 ноября 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В селе Шугарово провели «выездную администрацию». Жители могли задать волнующие их вопросы главе городского округа Ступино Сергею Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вместе с Мужальских на приём приехали депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы муниципалитета и профильные специалисты. Отдельная консультационная площадка работала с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко.



Староста деревни Алеево попросил обустроить тротуар по улице Сиреневой. Глава поручил профильному заместителю подумать о включении работ в план на будущий год года.



Житель деревни Уварово поднял вопрос об устройстве дороги в населённом пункте с помощью щебня или асфальта. Этот вопрос тоже взяли в работу. Его рассмотрят с учётом проектных и финансовых возможностей.



Мать и сестра участника СВО попросили помочь купить рыболовные сети для передачи в зону спецоперации. Из них изготавливают защиту от беспилотников. Профильный заместитель должен будет до конца недели передать необходимые материалы семье.



Помимо этого, жители поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства, земельно-имущественных отношений. По каждому запросу дали поручения ответственным службам.



«Для нас важны все обращения жителей. Каждый поднятый вопрос берём на контроль до полного решения. Работа в таком формате позволяет нам видеть ситуацию на местах и быстро реагировать», – подчеркнул Мужальских.