Жители села Шугарово решили повседневные проблемы в ходе выездной администрации
В селе Шугарово провели «выездную администрацию». Жители могли задать волнующие их вопросы главе городского округа Ступино Сергею Мужальских, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с Мужальских на приём приехали депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы муниципалитета и профильные специалисты. Отдельная консультационная площадка работала с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко.
Староста деревни Алеево попросил обустроить тротуар по улице Сиреневой. Глава поручил профильному заместителю подумать о включении работ в план на будущий год года.
Житель деревни Уварово поднял вопрос об устройстве дороги в населённом пункте с помощью щебня или асфальта. Этот вопрос тоже взяли в работу. Его рассмотрят с учётом проектных и финансовых возможностей.
Мать и сестра участника СВО попросили помочь купить рыболовные сети для передачи в зону спецоперации. Из них изготавливают защиту от беспилотников. Профильный заместитель должен будет до конца недели передать необходимые материалы семье.
Помимо этого, жители поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства, земельно-имущественных отношений. По каждому запросу дали поручения ответственным службам.
«Для нас важны все обращения жителей. Каждый поднятый вопрос берём на контроль до полного решения. Работа в таком формате позволяет нам видеть ситуацию на местах и быстро реагировать», – подчеркнул Мужальских.Он добавил, что практика выездных администраций на территории округа будет продолжена.