Олимпиада по финансовой грамотности в ЖКХ привлекла 5,4 тыс. школьников Подмосковья

13 ноября 2025, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области завершился заключительный этап масштабной олимпиады для школьников по финансовой грамотности и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие вызвало рекордный интерес среди учащихся 7-11 классов, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.





В олимпиаде участвовали свыше 5,4 тыс. школьников. Участники успешно справились с заданиями повышенной сложности, которые включали 10 тестовых вопросов и три творческие задачи. Программа была направлена на проверку не только финансовых знаний, но и навыков в сфере ЖКХ.

«Проведение олимпиады подтвердило высокий интерес подрастающего поколения Подмосковья к практическим знаниям, которые помогут в будущем грамотно управлять домашним хозяйством», – отметили в министерстве.