В Подмосковье назвали лучшие подъезды по итогам 2025 года

14 ноября 2025, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Победителей определили в межведомственной комиссии после выездных осмотров и оценки присланных материалов, рассказали в Минчистоты Московской области.





Организатор конкурса — Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Соревнование проводили в двух номинациях: «Лучший тематический подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Конкурс стал частью программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов.



​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.



​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



1 место — Реутов, ул. Юбилейная, д. 39;

2 место — Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Московская, д. 3;

3 место — Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 43.