В Подмосковье назвали лучшие подъезды по итогам 2025 года
В Подмосковье подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Победителей определили в межведомственной комиссии после выездных осмотров и оценки присланных материалов, рассказали в Минчистоты Московской области.
Организатор конкурса — Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Соревнование проводили в двух номинациях: «Лучший тематический подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Конкурс стал частью программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов.
«Подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Этапы конкурса включали выездные осмотры, проверку соответствия ремонтных работ техтребованиям и тематике, а также оценку подъездов, отремонтированных в 2024 году.
Победители конкурса:
Лучший отремонтированный подъезд:
- 1 место — Реутов, ул. Юбилейная, д. 39;
- 2 место — Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Московская, д. 3;
- 3 место — Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 43.
Лучший тематический подъезд:
- 1 место — Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12;
- 2 место — Мытищи, ул. Станционная, д. 5;
- 3 место — Истра, Воскресенская пл., д. 3.