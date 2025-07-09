В школах Раменского округа внедряют «Киноуроки»

09 июля 2025, 16:05

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Систему воспитания «Киноуроки» начали внедрять в начальных классах Раменского округа в рамках международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Система «Киноуроки» включает 99 специально созданных короткометражных игровых фильмов продолжительностью от 10 до 30 минут. Каждый из фильмов посвящён одному из духовно-нравственных качеств. О реализации проекта рассказала учительница Татьяна Кузьмичёва.





«Мы уже реализовали немало социальных практик: посылки на передовую и в дома престарелых, уборка территорий, помощь младшим, пожилым и животным. Например, после фильма о благодарности поздравили работников школы, а после картины о бескорыстии украсили поселковый магазин», — рассказала Татьяна Кузьмичёва.