В Истре выступит легендарная команда мотофристайла Алексея Колесникова

09 июля 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Команда мотофристайла FMX13 12 июля выступит перед жителями и гостями Истры на территории спорткомплекса «Арена-Истра». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Команда самого титулованного российского райдера продемонстрирует сложнейшие трюки. Зрители увидят фигуры высшего пилотажа, полёты и акробатику в воздухе на мотоциклах, а также сальто на багги, которое выполняют всего четыре человека в мире. Один из них – чемпион России, Европы и мира по фристайл мотокроссу Алексей Колесников», – рассказали в министерстве.