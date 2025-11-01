16 участников из Подмосковья вышли в лидеры конкурса «Наука. Территория героев»
16 представителей Московской области стали лучшими по итогам первого этапа шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев». Они вошли в топ-10 в каждом из трёх научных направлений, сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».
«Конкурс проходит по таким тематическим направлениям, как «Энергия и числа» (физико-математическое); «Биохимия открытий» (химико-биологическое); «Наука в жизни» (общеобразовательное) и «Научный креатон» (создание творческих проектов). В число сильнейших также попали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской областей, Татарстана и Марий Эл», – отметили организаторы.Первый этап конкурса стартовал 6 октября. Все его победители получат призы. Второй этап начался 27 октября и продлится до 16 ноября. Участников ждут новые вопросы в тематических викторинах и игровые задания.
Присоединиться к конкурсу и побороться за победу можно на любом этапе. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе. Там размещены статьи о достижениях и открытиях российских учёных, видеоэкскурсии по научным организациям.
Победители пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны, получат дополнительные баллы при поступлении в Университет МИСИС, РУДН, Томский политехнический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также гранты от компаний-партнёров.
«Наука. Территория героев» – всероссийский конкурс для школьников и студентов в возрасте от 10 до 25 лет. Он направлен на развитие интереса к естественным наукам, популяризацию научных знаний и поддержку молодых талантов.