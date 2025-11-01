Воробьёв отметил победу подмосковного сварщика в профессиональном конкурсе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Андрея Нефёдова из Подмосковья, ставшего лучшим в стране сварщиком. Он победил во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 2025 года в номинации «Сварка нагретым инструментом».
«Этот метод применяют при монтаже современных газопроводов. Он требует высочайшей точности и мастерства. В конкурсе, финал которого прошёл в Санкт-Петербурге, участвовали 174 высококвалифицированных сварщика со всей России», – написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что по поручению президента в Московской области реализуют большую программу социальной газификации.
«Благодаря ей в Подмосковье газифицировали уже 3105 населённых пунктов, подключили 84 тысячи домовладений, в которых живут 228 тысяч человек. Построили 5,4 тыс. километров газопроводов. До конца 2030 года планируем построить ещё порядка 7 тысяч», – рассказал Воробьёв.
По словам главы региона, только с начала года удалось подключить 11 тысяч домовладений. Там, где магистральный газопровод уже есть, газ проводят до границ участка бесплатно – важно, чтобы дом был зарегистрирован в ЕГРН.
Помимо этого, по решению президента с прошлого года в области газифицируют СНТ. К 2030 году планируется подключить около тысячи садовых товариществ. Подать заявку можно на сайте Мособлгаза и в клиентском офисе, а для подключения на льготных условиях – на региональном портале госуслуг или на интерактивной карте.