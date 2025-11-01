Подмосковье пригласили на конкурс креативных индустрий
Конкурс на V Национальную премию в сфере креативных индустрий стартовал в России. Заявки на участие принимаются от регионов, городов, компаний и различных организаций, развивающих инновационные проекты в экономике. Об этом сообщает пресс-служба премии.
На конкурсе представлены 11 номинаций: «Креативный регион», «Креативное событие», «Креативные инновации», «Культурный код», «Агрокреаномика», «Креативная интеграция», «Креативный тренд», «Импульс воздействия», «Глобальная креаномика», «Компетенции в креаномике» и «Креативный город».
«Сбор заявок стартовал 24 октября и завершится 16 ноября», — говорится в сообщении.Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.
Награждение победителей состоится 1 декабря в Москве.