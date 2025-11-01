В Подмосковье начался приём заявок на конкурс архитектурных проектов

01 ноября 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025» стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





К конкурсу допускаются проекты, уже реализованные на территории Московской области, или те, которые находятся в стадии воплощения.





«В этом году в конкурсе появилось два раздела: «Проект» и «Реализация», а также новая номинация для объектов, которые реставрируются, воссоздаются и используются уже сегодня. В области есть замечательные примеры приспособления зданий под культурные пространства, музеи, деловые и общественные и центры и пр.», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.