В Подмосковье начался приём заявок на конкурс архитектурных проектов
Приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья — 2025» стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
К конкурсу допускаются проекты, уже реализованные на территории Московской области, или те, которые находятся в стадии воплощения.
«В этом году в конкурсе появилось два раздела: «Проект» и «Реализация», а также новая номинация для объектов, которые реставрируются, воссоздаются и используются уже сегодня. В области есть замечательные примеры приспособления зданий под культурные пространства, музеи, деловые и общественные и центры и пр.», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Заявки принимаются до 30 ноября, а победителей объявят 12 декабря.
Подробная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.