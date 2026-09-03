160 молодых людей обсудили в Подмосковье семейные ценности и борьбу с терроризмом

03 сентября 2026, 21:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Ленинском городском округе прошла встреча молодёжи Московской области. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодёжной политики Подмосковья совместно с Русской Православной Церковью.





Оно объединило 160 молодых людей из Ленинского, Подольска, Домодедово, Чехова, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.



Встречи началась с молебна в Казанском храме. Затем участники перешли в Дом культуры «Буревестник» для открытого диалога со спикерами.



Настоятель Казанского храма, председатель Миссионерского отдела Подольской епархии священник Дмитрий Березин поднял тему духовного противостояния деструктивным идеологиям и важности сохранения традиционных ценностей.



Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Особое внимание священник уделил теме семейных ценностей, подчеркнув, что именно в семье человек учится любви, терпению и ответственности.



3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом, поэтому в ходе встречи участники вспомнили трагические события сентября 2004 года в Беслане.

«Терроризм ‒ это страшное зло, которое необходимо искоренять. Недавно мы встречались с двумя бывшими заложниками Беслана и долго беседовали. Ребята уже выросли, но признались, что эта трагедия осталась травмой, которая сопровождает их всю жизнь. Казалось бы, прошло много лет, они были детьми и должны были перерасти те события. Но боль в сердце никуда не ушла», ‒ поделился Дмитрий Березин.

«Часть детей закрылась вместе с учительницей в душевой напротив столовой. Мы вскрыли эту душевую, я зашел туда и увидел маленького ребенка, годика два. Все истощены, три дня заложникам не давали ни пить, ни есть. Учительница отдала мне этого мальчика, я прижал его к себе и нёс вдоль стены. Выбежал, отдал его в толпу и выдохнул. И дальше стали действовать так же. Для меня это не травма, а наоборот ‒ ты что-то сделал, ты хоть кого-то спас», ‒ рассказал Богатырёв.