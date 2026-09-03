160 молодых людей обсудили в Подмосковье семейные ценности и борьбу с терроризмом
В Ленинском городском округе прошла встреча молодёжи Московской области. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодёжной политики Подмосковья совместно с Русской Православной Церковью.
Оно объединило 160 молодых людей из Ленинского, Подольска, Домодедово, Чехова, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.
Встречи началась с молебна в Казанском храме. Затем участники перешли в Дом культуры «Буревестник» для открытого диалога со спикерами.
Настоятель Казанского храма, председатель Миссионерского отдела Подольской епархии священник Дмитрий Березин поднял тему духовного противостояния деструктивным идеологиям и важности сохранения традиционных ценностей.
Особое внимание священник уделил теме семейных ценностей, подчеркнув, что именно в семье человек учится любви, терпению и ответственности.
3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом, поэтому в ходе встречи участники вспомнили трагические события сентября 2004 года в Беслане.
«Терроризм ‒ это страшное зло, которое необходимо искоренять. Недавно мы встречались с двумя бывшими заложниками Беслана и долго беседовали. Ребята уже выросли, но признались, что эта трагедия осталась травмой, которая сопровождает их всю жизнь. Казалось бы, прошло много лет, они были детьми и должны были перерасти те события. Но боль в сердце никуда не ушла», ‒ поделился Дмитрий Березин.Вторым спикером встречи стал ветеран управления «В» ЦСН ФСБ России Максим Богатырёв. Он принимал непосредственное участие в ликвидации теракта в Беслане.
Спикер поделился с участниками личными воспоминаниями о тех сентябрьских днях 2004 года.
«Часть детей закрылась вместе с учительницей в душевой напротив столовой. Мы вскрыли эту душевую, я зашел туда и увидел маленького ребенка, годика два. Все истощены, три дня заложникам не давали ни пить, ни есть. Учительница отдала мне этого мальчика, я прижал его к себе и нёс вдоль стены. Выбежал, отдал его в толпу и выдохнул. И дальше стали действовать так же. Для меня это не травма, а наоборот ‒ ты что-то сделал, ты хоть кого-то спас», ‒ рассказал Богатырёв.
В этот день в разных уголках Подмосковья прошли памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Богородском округе молодёжь зажгла свечи на площади Победы в Ногинске и выложила надпись «Мы помним Беслан». В Чехове волонтёры выложили из 3000 свечей надпись «Нет террору». В Раменском активисты зажгли свечи в виде надписи «Терроризму НЕТ».