Мособлводоканал провёл за лето 11 000 исследований питьевой и сточной воды

03 сентября 2026, 19:32

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала в течение лета выполнили 11 256 исследований для оценки питьевой воды и стоков. Только в августе лаборатория обработала 3764 образца, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.