160 событий программы «Лето в Подмосковье» посетили более полумиллиона человек

23 сентября 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Минувшим летом состоялось более 160 культурных событий, которые собрали свыше 500 000 человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, подводя итоги региональной программы «Лето в Подмосковье» за 2026 год.