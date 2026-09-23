160 событий программы «Лето в Подмосковье» посетили более полумиллиона человек
Минувшим летом состоялось более 160 культурных событий, которые собрали свыше 500 000 человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, подводя итоги региональной программы «Лето в Подмосковье» за 2026 год.
Среди самых масштабных мероприятий – Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который посетили более 8000 зрителей.
Традиционный Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который в 12-й раз принимал гостей в Клину, посетили 14 000 человек.
Один из самых популярных фестивалей классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» за пять дней собрал на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 8000 слушателей.
XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны» во второй раз прошёл на территории музея-заповедника «Архангельское». За два дня там побывали 20 000 поклонников джазовой музыки.
Более 8000 человек пришли на Литературно-поэтический фестиваль «Проект: «ПОЭТ» в музей-заповедник А.С. Пушкина.
На семейном фестивале «Рябинушка», прошедшем в Коломне и приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, собрались 10 000 жителей и гостей Подмосковья.
На фестивале современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске с 8 августа по 13 сентября побывали более 21 000 посетителей.
В третий раз в Подмосковье прошёл фестиваль летней мотокультуры. Команда профессиональных райдеров FMX13 под руководством Алексея Колесникова продемонстрировала сложные трюки на мотоциклах и багги. Выступления команды в разных городах увидели более 45 000 жителей и гостей Подмосковья.
Этим летом в Подмосковье действовали пять масштабных выставочных проектов.
В парках прошел II фестиваль Московской области «Область танцевальных культур». Отборочные этапы и гала-концерт посетили 26 000 зрителей.
Ещё одним ярким событием стал II фестиваль иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Яркие и зрелищные отборочные этапы собрали порядка 40 000 зрителей, а на гала-концерте в Коломне побывали 8800 человек.
Региональный проект «Лето в Подмосковье» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с целью развития туризма и привлечения гостей в Московскую область.
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