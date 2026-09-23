ВРИП главы Павловского Посада Балашов провёл личный прием граждан

23 сентября 2026, 15:32

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов встретился с жителями, чтобы помочь им в решении проблем. Беседа прошла в приёмной партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Обсудили такие актуальные вопросы, как компенсация за залив квартиры, предоставление жилья и поддержка творческих инициатив.



Другими темами стали земляные работы и состояние дорог в районе СНТ «Берёзка» и «Наука», подъезд к СНТ «Дружба», «Луч-1» и «Факел», а также отсыпка дорог на Радужной и Звёздной улицах.

«Первичные разъяснения жители получили, но останавливаться на этом нельзя. Дал коллегам поручение детально разобраться в каждом вопросе. Если есть нарушения, будем добиваться справедливости и наказывать виновных. Стараемся сделать всё, что в наших силах», – сказал Балашов.