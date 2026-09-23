Губернатор Воробьёв объявил о старте пробных топок в Московской области
В Подмосковье начали финальную проверку отопительной системы перед стартом сезона – пробные топки. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Специалисты проверяют систему в рабочих условиях.
«Смотрим, как работают котельные и теплосети, проверяем давление, температуру, автоматику – всё, от чего зависит стабильная подача тепла в дома и на социальные объекты. К зиме подготовили около 3000 котельных и порядка 11 000 километров теплосетей. За лето провели гидравлические испытания и ремонтные работы, обновили оборудование. Сейчас ещё раз всю систему проверяют уже в рабочих условиях», – написал Воробьёв на платформе MAX.
Для бесперебойного водоснабжения жителей к зиме подготовили 2100 водозаборных сооружений, 17 100 километров сетей холодного водоснабжения, 672 очистных сооружения и 14 600 сетей водоотведения.
«Проверили также более 300 резервных дизель-генераторов, которые подключены к объектам и при необходимости смогут обеспечить их электричеством. Отдельное внимание – готовности к возможным нештатным ситуациям. В округах подготовлено около 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы всё нужное для ремонта было под рукой», – пояснил глава региона.По словам губернатора, проверяется каждый многоквартирный дом. Специалисты промывают и испытывают системы отопления, осматривают подвалы, чердаки, входные группы и общедомовые приборы учёта.
С 1 сентября готовность дома к зиме подтверждается специальным паспортом. Всего уже осмотрено более 47 000 МКД – 98% от плана.
Как подчеркнул Воробьёв, главная задача сейчас – до наступления холодов выявить все слабые места и устранить недочёты, чтобы отопительный сезон прошёл стабильно.