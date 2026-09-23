В Одинцовском округе провели турнир по падел-теннису с участием профессионалов
В Одинцовском городском округе состоялся турнир по падел-теннису «Кубок Земельного экспресса». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Площадкой для любительских соревнований стал коттеджный посёлок «Каретный ряд» на Новорижском шоссе.
«В любительском зачёте приняли участие 10 спортсменов. Событием дня стал выставочный матч с участием профессионалов. На корт вышли Ярослав Простаков и Савелий Тулупов, входящие в топ-25 рейтинга российских падел-теннисистов, а также Никита Митрофанов и участник турниров ATP Евгений Карловский. Победил дуэт Простакова и Карловского», – рассказали в пресс-службе.Падел-теннис – динамичный ракеточный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша. В Россию он пришёл в 2010-х годах. Первую секцию открыл в Воронеже испанский тренер Кристиан Таруэлла. Позже корты стали появляться в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
В 2019 году падел-теннис внесли во Всероссийский реестр видов спорта.