16,7 тысяч новых пользователей за неделю выбрали портал «Добродел»

Видео: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
За последнюю неделю к порталу «Добродел» присоединилось 16,7 тысячи новых пользователей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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