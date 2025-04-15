16,7 тысяч новых пользователей за неделю выбрали портал «Добродел»

Надземный пешеходный переход через ж/д пути Савёловского направления строят в Лобне — между улицами Кольцевая и Полевая, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в июле текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.