День открытых дверей в Раменском колледже посетили более 800 человек

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Свыше 800 гостей посетили Раменский колледж в день открытых дверей, который проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Гостям показали шесть кластеров колледжа, связанными с радиоэлектроникой, топливно-энергетическим комплексом, управлением и правоохранительной сферой. А о перспективах проекта «Профессионалитет» участникам мероприятия рассказал исполняющий обязанности директора Раменского колледжа Александр Щербаков», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Для ребят и их родителей провели экскурсию по лабораториям колледжа, школьники попробовали себя в машиностроении, мехатронике, мобильной робототехнике и в других сферах, в которых готовит специалистов Раменский колледж. На вопросы гостей отвечали преподаватели, карьерные консультанты и представители работодателей.
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