В Электрогорске состоялся XIX турнир по греко-римской борьбе памяти тренера Исаева

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
XIX открытый памятный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России, почётного гражданина Электрогорска Альберта Исаева состоялся на площадке электрогорского лицея, участие в соревнованиях приняли несколько десятков спортсменов из разных регионов России, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«На турнир прибыли десятки спортсменов из Подмосковья и других регионов России, бывшие воспитанники тренера, близкие и знакомые люди, и все те, кому небезразлична история и деятельность Альберта Исаева», — говорится в сообщении.Команду Электрогорска на турнире представляли 19 борцов, пятеро и них завоевали золотые медали, ещё двое — бронзовые.
В рамках мероприятия один из воспитанников Алберта Исаева, исполнил авторскую музыкальную композицию, посвящённую наставнику.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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