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В Павловском Посаде снесли аварийный дом на 13 квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Двухэтажный кирпичный многоквартирный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроению Московской области.
«Общая площадь дома, расположенного по адресу: улица М. Горького, 7, составляла около 690 квадратных метров. Здание признали аварийным из-за морального и физического износа конструктивных элементов, жильцов из 13 квартир расселили, после чего дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В марте текущего года аварийный дом снесли. Сейчас участок, который он занимал, освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.

Всего в Павлово-Посадском округе было выявлено 299 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Из них снесли либо достроили и привели в соответствии с нормами 158 объектов. Эта работа продолжается.

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#павловский посад
В Электрогорске состоялся XIX турнир по греко-римской борьбе памяти тренера Исаева
15 апреля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

XIX открытый памятный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России, почётного гражданина Электрогорска Альберта Исаева состоялся на площадке электрогорского лицея, участие в соревнованиях приняли несколько десятков спортсменов из разных регионов России, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«На турнир прибыли десятки спортсменов из Подмосковья и других регионов России, бывшие воспитанники тренера, близкие и знакомые люди, и все те, кому небезразлична история и деятельность Альберта Исаева», — говорится в сообщении.
Команду Электрогорска на турнире представляли 19 борцов, пятеро и них завоевали золотые медали, ещё двое — бронзовые.

В рамках мероприятия один из воспитанников Алберта Исаева, исполнил авторскую музыкальную композицию, посвящённую наставнику.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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#павловский посад
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#греко-римская борьба
#спорт
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День открытых дверей в Раменском колледже посетили более 800 человек
15 апреля 2025, 14:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Свыше 800 гостей посетили Раменский колледж в день открытых дверей, который проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Гостям показали шесть кластеров колледжа, связанными с радиоэлектроникой, топливно-энергетическим комплексом, управлением и правоохранительной сферой. А о перспективах проекта «Профессионалитет» участникам мероприятия рассказал исполняющий обязанности директора Раменского колледжа Александр Щербаков», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Для ребят и их родителей провели экскурсию по лабораториям колледжа, школьники попробовали себя в машиностроении, мехатронике, мобильной робототехнике и в других сферах, в которых готовит специалистов Раменский колледж. На вопросы гостей отвечали преподаватели, карьерные консультанты и представители работодателей.

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#день открытых дверей
#школьники
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​130 спортсменов собрал в Подольске Всероссийский турнир по городошному спорту
15 апреля 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске проходят Всероссийские соревнования юношей и девушек по городошному спорту «Меткие биты». Они стартовали на территории спорткомплекса «Труд», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвуют порядка 130 спортсменов из Подольска, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тульской, Томской, Нижегородской, Саратовской областей, Татарстана и Краснодарского края. Они соревнуются в классических городках.
«Этот вид спорта имеет особое значение для Подольска. Мы гордимся тем, что на нашей земле подготовлено более 20 мастеров спорта, среди которых Николай Мулюкин – заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион. Давайте поддержим наших спортсменов и создадим атмосферу дружбы и соперничества», – сказал замглавы городского округа Вадим Буров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Состязания продлятся до 16 апреля.

Всесезонные городошные площадки открыли в Подольске в октябре 2022 года. В городки на стадионе играли ещё во времена СССР.

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#подольск
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#московская область
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#соревнования
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100 юных снайперов участвовали в этапе кубка «Меткий стрелок» в Подольске
15 апреля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске определили сильнейших юных снайперов на третьем этапе Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования прошли в ФСК «Заречье», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Ступина и Каширы. Они состязались в восьми возрастных категориях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 м, а также в сборке и разборке автомата на скорость. Среди подольских спортсменов победителями в своих возрастных категориях стали Артём Михеев, Марина Скоробогатова, Иван Колтунов, Кирилл Новосёлов и Лидия Комольцева», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Лучшими в неполной сборке и разборке автомата Калашникова на скорость оказались Дмитрий Шумаков с результатом 23,2 секунды и Кирилл Новосёлов с результатом 28,3 секунды.

Четвёртый, заключительный, этап кубка состоится 11 мая в ФСК «Заречье» и будет посвящён 80-летию Победы. По его результатам определят лучших стрелков сезона.

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#подольск
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#минспорта мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковной программой компенсации аренды жилья воспользовались 14 тыс. медиков
15 апреля 2025, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже более 14 тысяч медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья, введённой в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В начале этого года мы расшили перечень должностей по программе, а также ввели дифференцированную систему компенсации аренды жилья: теперь сумма выплаты зависит от отдаленности городского округа. Теперь в некоторых муниципалитетах сумма компенсации составляет ежемесячно 30 тысяч рублей для медика и 45 тысяч рублей — для супружеской пары медицинских работников», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Компенсация за аренду жилья предусмотрена для медиков, которые работают в Московской области на полную ставку, кроме того, ни у заявителя, ни у членов его семьи не должно быть своего жилья в Подмосковье.

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