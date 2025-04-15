В Павловском Посаде снесли аварийный дом на 13 квартир

Двухэтажный кирпичный многоквартирный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроению Московской области.
«Общая площадь дома, расположенного по адресу: улица М. Горького, 7, составляла около 690 квадратных метров. Здание признали аварийным из-за морального и физического износа конструктивных элементов, жильцов из 13 квартир расселили, после чего дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В марте текущего года аварийный дом снесли. Сейчас участок, который он занимал, освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.
Всего в Павлово-Посадском округе было выявлено 299 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Из них снесли либо достроили и привели в соответствии с нормами 158 объектов. Эта работа продолжается.
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Лев Каштанов