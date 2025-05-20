17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске

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В Егорьевске 17 человек обратились за помощью после обеда в одном из заведений общепита. Сейчас в стационаре остаются шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«За медицинской помощью обратилось 17 человек, в том числе семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», – сказал собеседник агентства.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, пострадавшие употребляли продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина. Со слов пострадавших, все они ели шаурму. Обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.В ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.
Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, на месте происшествия провели осмотр, изъяты образцы проданного товара. Торговый павильон опечатан и закрыт.
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