В Приморье нашли труп пропавшего во время плавания на сапе мужчины

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В Приморском крае нашли труп пропавшего во время морской прогулки на сапе 46-летнего Виктора Е., сообщила общественная организация «ПримПоиск» в Телеграм-канале.
«Приносим свои соболезнования родным и близким. Сила вам пережить это горе», — отметили поисковики, поделившись фотографией погибшего.
Подробности кончины не уточняются.
Отмечалось, что мужчина отправился из Владивостока с 35-летней Еленой в море на одном сапе днем 18 мая. Они хотели приехать в поселок Тавричанка, однако из-за ухудшения погоды решили изменить маршрут и начали двигаться в сторону поселка Де-Фриз, где их должны были встретить друзья. Вечером опытные саперы перестали выходить на связь, и близкие Виктора и Елены сразу объявили тревогу. Позже спасатели нашли лишь сап без людей поблизости.
Мужчина и женщина давно увлекались сапбордингом, и это было их не первое морское путешествие. Труп Елены очевидцы обнаружили ранее в районе поселка Тавричанка Надеждинского района.
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Ольга Енгалычева