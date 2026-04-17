17-й сезон «Гран-При Российской Дрифт Серии» откроют в Подмосковье 3 мая
На подмосковном автодроме Moscow Raceway состоится открытие 17-го сезона всероссийских соревнований «Гран-При Российской Дрифт Серии». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Это крупнейшее и одно из самых зрелищных событий в мире российского автоспорта. Оно объединяет сильнейших пилотов нашей страны и зарубежья.
«Популярность чемпионата продолжает расти. В 2025 году его этапы посетили более 43 000 зрителей, а количество просмотров контента на онлайн-площадках превысило 65 миллионов. Торжественная церемония открытия сезона состоится 3 мая в 13 часов. На мероприятии выступят почётные гости. Болельщиков ждёт насыщенная спортивная программа с участием ведущих дрифт-пилотов», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что «Гран-При Российской Дрифт Серии» играет важную роль в развитии технических видов спорта, популяризации автоспорта среди молодёжи и формировании культуры безопасного вождения. Чемпионат объединяет профессиональных спортсменов, любителей автоспорта и семьи болельщиков.
Соревнования будут проходить 2 и 3 мая на автодроме Moscow Raceway.