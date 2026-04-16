В Раменском пройдёт «Финал четырёх» Ассоциации студенческого баскетбола
В Раменском состоятся всероссийские соревнования по баскетболу среди студенческих команд – «Финал четырёх» Кубка АСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Решающие матчи турнира проведут 26 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский».
«Это второй по значимости турнир Лиги Белова. В нём примут участие сильнейшие команды высших дивизионов Ассоциации студенческого баскетбола. У девушек за главный трофей турнира поборются команды «Акулы-ВВГУ», «РЭУ им. Плеханова», МГАФК, «Волки ЛТУ», среди юношей – КузГТУ, РТУ МИРЭА, МГУ и МГАФК-2», – отметили в ведомстве.
Ассоциация студенческого баскетбола – одна из крупнейших студенческих спортивных лиг Евразии. Она объединяет более 8000 игроков и 600 команд 70 регионов России. В этом сезоне в мероприятиях АСБ участвуют представители более десятка стран.
Образовательные и деловые программы лиги ежегодно охватывают свыше 1000 человек, а онлайн-трансляции ключевых матчей собирают многомиллионную аудиторию.
Спорткомплекс «Борисоглебский» расположен по адресу: Раменское, ул. Махова, 18/1.