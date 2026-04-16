Кубок Валерия Каменского достался юным хоккеистам из Балашихи

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Воскресенске завершился один из самых престижных подмосковных детских хоккейных турниров – Кубок Валерия Каменского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Соревнования команд 2017 года рождения проходили с 13 по 15 апреля в ледовом дворце «Химик» и на арене имени Каменского. За главный трофей боролись шесть подмосковных коллективов.

«За три игровых дня каждая команда провела по пять встреч. По набранным очкам первое место заняла команда «Балашиха», второе – «Академия Атлант» из Мытищ, третье – воскресенский «Химик». На кубок легендарного олимпийского чемпиона также претендовали коллективы из Красногорска, Подольска и Домодедова», – рассказали в ведомстве.