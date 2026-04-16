На новом стадионе в Монине разыграют Суперкубок России по регби

16 апреля 2026, 16:07

В Монине городского округа Щёлково 25 апреля пройдёт матч за Суперкубок России по регби. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Главный трофей сезона оспорят чемпион и обладатель Кубка страны казанский «Стрела-Ак Барс» и вице-чемпион России московское «Динамо». Для команды из Казани это уже третий подряд финал Суперкубка, а «Динамо» впервые в своей истории сыграет в матче такого уровня.

«В этот день пройдёт открытие новой арены «ВВА-Подмосковье» вместимостью более 7000 зрителей. Стадион начнет свою историю с матча высокого статуса, в котором зрители смогут увидеть игру сильнейших команд страны. Помимо этого, болельщиков ждёт насыщенная программа. Состоятся матч между юниорской сборной России по регби и командой ЦСКА, турниры детских команд. Для зрителей организуют развлекательную программу», – рассказали в министерстве.