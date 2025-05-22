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Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино

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17-летний фрязинский спортсмен Иван Юртаев завоевал золото престижного международного турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Юртаев оставил на турнире позади 425 спортсменов из 10 стран. В финале весовой категории до 60 кг он встретился с сильным соперником из Челябинска. Но представителю Подмосковья хватило всего полминуты для победы. Ещё более впечатляющим стал успех Ивана в полуфинале в поединке с чемпионом Европы и призёром мировых первенств из Азербайджана», – отметили в пресс-службе.
В июле Юртаев представит Россию на Кубке Европы в Венгрии.

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Жители Московской области купили более 8,6 тысяч тонн рыбы за четыре месяца
22 мая 2025, 17:54

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Рыба остаётся неотъемлемой частью сбалансированного рациона благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Она является источником омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему, фосфора — необходимого для здоровья костей и зубов, йода — для правильного функционирования щитовидной железы, а также витаминов D и B12, селена, цинка и железа.
В Подмосковье контроль качества рыбы, реализуемой на рынках и ярмарках, осуществляют специалисты Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.

С начала текущего года ими отобрано более 4,3 тысячи проб и проведено свыше 5,7 тысячи исследований, включая оценку органолептических характеристик и проверку на наличие паразитов. На прилавках магазинов области представлено большое разнообразие рыбной продукции.

По данным регионального Минсельхозпрода, за первые четыре месяца года жители Подмосковья приобрели порядка 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы — в среднем около 72 тонн ежедневно. Кроме того, за этот период реализовано более 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.

Производством рыбы в регионе занимаются местные хозяйства, предлагая широкий ассортимент — от карася и карпа до форели и осетра. За последний квартал ими выпущено свыше 3,7 тысячи тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет почти 34% от общего объёма аналогичной продукции в Центральном федеральном округе.

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Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»
22 мая 2025, 17:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сборная Красногорска стала победителем открытого турнира по армрестлингу «Пояс Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в Реутове. В них приняли участие 45 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Красногорская сборная, в состав которой вошли спортсмены от 16 до 48 лет, завоевала золото турнира.

Тренируют команду Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.
«Турнир в Реутове подтвердил высокий уровень подготовки нашей команды. Первое место – закономерный результат упорных тренировок и слаженной работы. Благодарим всех спортсменов за достойное выступление и готовимся к следующим соревнованиям», – сказал Тартынский.
Теперь красногорцам предстоит участие в соревнованиях ДОСААФ России по армрестлингу, которые состоятся в Москве 14-15 июня. На состязания соберутся сильнейшие спортсмены из всех регионов России.

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200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском
22 мая 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быкове Раменского муниципального округа 24 и 25 мая пройдёт этап-открытие чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эти соревнования станут самыми массовыми в истории двух турниров. В них примут участие более 200 лучших пилотов со всей страны. Первый этап пройдёт совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от Mad Buckets – крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители увидят классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, и редкие модификации моделей, выпущенных в XXI веке», – отметили в ведомстве.
На соревнованиях ожидают дебют сразу нескольких ярких автомобилей и возвращения легендарных пилотов. Многократный чемпион России и обладатель Кубков России Эльшан Асланов подготовит к старту свой ВАЗ-2110 с трёхсекционным роторным мотором. Это самая быстрая Lada в мире и вторая переднеприводная машина Европы по времени прохождения четверти мили.

Чемпион Ростовской области Сурен Азизян поборется за золото чемпионата страны на ВАЗ-2106 с мотором мощностью более 1200 лошадиных сил. Его машина способна побить все существующие рекорды для «Жигулей».

Участники зачёта RDRC Moto доработали свои мотоциклы и тоже нацелены на новые рекорды. Сегодня только четыре мотоциклиста в России выезжали из 9 секунд. По прогнозам организаторов, зрители станут свидетелями новых рекордов.

Автодром будет открыт для зрителей с 10 до 20 часов в каждый из дней. Помимо захватывающих гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для всей семьи.

Программа мероприятий – по ссылке.

Ознакомиться с расписанием на новый сезон и купить билеты можно на сайте.

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Программа «Лето в Подмосковье» объединит уникальные фестивали и выставки
22 мая 2025, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гостей и жителей Московской области предстоящим летом ждут интересные фестивали и выставки. Все мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На днях начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. На протяжении полутора месяцев за звание лучших будут бороться подмосковные танцоры. А в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу. Сложные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессиональных спортсменов можно будет увидеть в разных городах Московской области до конца июля.
«За три летних месяца к нам в Подмосковье приедет много гостей. Для них и для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. На этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Михалков. В Больших Вязёмах любителей литературы соберет «Проект: ПОЭТ». А для ценителей классической музыки подготовлены фестивали: «Лето.Музыка.Музей» в «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Архангельском фестивали Чайковского в Клину», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что, кроме того, в год 185-летия со дня рождения великого композитора в усадьбы Плещеево в Подольске впервые пройдет фестиваль «Путь Чайковского».
«А 30 мая в «Новом Иерусалиме» запускаем совместную с Узбекистаном выставку «Свет между мирами». Это более 160 полотен российских и узбекских модернистов 1920-1930 годов из коллекций двух стран», – заключил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдёт в этом году в 25-й раз с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Антона Чехова. Коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая покажут более 20 спектаклей по произведениям великого писателя или о нём.

1 июня в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые стартует новый культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные месяца до 6 июля для гостей будут работать пять тематических площадок – театр, кино, лекторий, музыка, спорт.

С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вязёмы» гостей фестиваля «Проект: ПОЭТ» ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет прочитать со сцены стихи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одно из главных культурных событий – XI Международный фестиваль искусств Петра Чайковского, объединяющий искусство, музыку и театр. Среди участников – выдающиеся исполнители и коллективы. Завершит фестиваль «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии бессменного художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.

VIII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» состоится 9-13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы. В центре программы – творчество Прокофьева, написавшего Пятую симфонию, которую считают предвестницей Победы.

На территории Истринской сыроварни Олега Сироты 1-3 августа гостей примет «Сырный фестиваль». В этом раз участие в нём примут около 350 фермерских хозяйств из разных регионов. Ремесленную продукцию представят более 30 мастеров и производств. Гости смогут продегустировать сыры и другую молочную, а также мясную и хлебобулочную продукцию, вино и пиво, рыбу и мёд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории усадьбы «Мураново» в городском округе Пушкинский 2 и 3 августа состоится фестиваль «Поле Фолка». В программе – выступления музыкальных коллективов, ремесленные ярмарки, мастер-классы, гастромаркет и многое другое.

А в музее-заповеднике «Архангельское» 23 и 24 августа запланированы знаменитые «Джазовые сезоны». В них примут участие лучшие российские и зарубежные музыканты – народный артист России, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открывается выставка «Свет между мирами», посвящённая малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов. В экспозиции – полотна 40 художников из коллекций музея «Новый Иерусалим» и музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, в «Новом Иерусалиме» до 20 июля продлили выставку «Невесомость» к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представлено свыше 150 живописных и графических работ 1920-1930-х годов из 18 ведущих музеев России и также частных коллекций.

А до середины июля гости смогут познакомиться с творчеством бурятского художника Зорикто Доржиева. Выставка «Повелитель снов» объединила 75 его произведений - скульптуру, живопись, графику и видео-арт.

В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня проходит выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Государственного Русского музея. В экспозицию вошли 40 произведений художника.

А 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединит произведения нескольких поколений русских живописцев-маринистов.

Подробно с программой летних культурных мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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Подмосковные врачи спасли малышку, съевшую 14 противозачаточных таблеток
22 мая 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи подмосковной скорой помощи спасли девочку, которая выпила 14 противозачаточных таблеток. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительница региона вызвала «скорую», сообщив, что её двухлетняя дочь выпила «женские таблетки».
«Специальным зондом фельдшеры промыли ребёнку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови. В промывных водах обнаружили остатки лекарства. После этого маленькой пациентке сразу стало легче», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.
Затем малышка в сопровождении медиков и матери была доставлена в Можайскую больницу под наблюдение врачей.
«Таблетки не успели подействовать. Однако, чтобы полностью нормализовать состояние, девочку оставили под контролем медиков. Благодаря профессиональным действиям коллег из «скорой» оказать первую помощь и устранить негативные последствия от приёма таблеток удалось максимально быстро», – отметил заместитель главврача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.
Сейчас девочка уже выписана домой. А врачи напомнили, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте.

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