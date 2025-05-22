Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино
17-летний фрязинский спортсмен Иван Юртаев завоевал золото престижного международного турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Юртаев оставил на турнире позади 425 спортсменов из 10 стран. В финале весовой категории до 60 кг он встретился с сильным соперником из Челябинска. Но представителю Подмосковья хватило всего полминуты для победы. Ещё более впечатляющим стал успех Ивана в полуфинале в поединке с чемпионом Европы и призёром мировых первенств из Азербайджана», – отметили в пресс-службе.В июле Юртаев представит Россию на Кубке Европы в Венгрии.
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