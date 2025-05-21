Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
25 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе состоится забег традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Особенностью соревнований станет забег на лыжах по траве на 50 м. Вместе со всеми желающими попробовать силы в необычной дисциплине предстоит звёздным гостям. Также для любителей бега подготовят дистанции от 500 м до 10 км. Пройдут семейная и корпоративная эстафеты», – рассказали в министерстве.
Зарегистрироваться на участие забега можно по ссылке.

По традиции участников поприветствует знаменитый лыжник Александр Панжинский. Он проведёт для них предстартовую разминку.

Для гостей и участников мероприятия подготовлены развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте.

Читайте также:

На старт чемпионата и Кубка России в Подмосковье вышли более 200 автогонщиков

Команда из Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве

Летний сезон проекта «Выходи во двор» откроют матчами в Коломне и Пушкине
#московская область
#подмосковье
#забег
#одинцовский городской округ
#парк
#парк малевича
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
В НИКИ детства школьницу вылечили от тяжёлого заболевания щитовидной железы
21 мая 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли 12-летней девочке с серьёзным заболеванием щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце, учащённое сердцебиение, одышку и потливость. Все эти симптомы наблюдалось последние три месяца.

Осматривая ребёнка, врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова.
«Это заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Такое состояние называется тиреотоксикозом. У больного могут проявляться повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащённое сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура. Может быть и увеличение глаз», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Пристального внимания болезнь требует у детей, так как негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, может вызвать проблемы с сердцем, надпочечниками. Особенно опасен для жизни тиреотоксический криз.
«Мы провели полное обследование ребёнка, и наши предположения подтвердились. Мы разработали оптимальную схему терапии, учитывая все особенности заболевания и возраст ребёнка. Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. У девочки сразу ушли все неприятные симптомы», – добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.
Сейчас подросток выписан домой и чувствует себя хорошо.

В ведомстве напомнили, что с 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

Читайте также:

В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома

Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз

Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи
#подмосковье
#московская область
#врачи
#девочка
#пациент
#лечение
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#медицина
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома
21 мая 2025, 17:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины избавили пациентку от постковидного синдрома. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр обратилась 55-летняя жительница Подмосковья с жалобами на слабость, утомляемость, головные боли и онемение ног. Все эти симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, наблюдались у неё в течение шести месяцев.
«Как выяснилось, они появились после перенесенного ОРВИ. Обследование в поликлинике не выявило изменений в организме по результатам анализов крови. А вот обследование методом вегето-резонансного тестирования в Центре интегративной медицины выявили у женщины постковидный синдром», – рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.
Пациентке назначили курс биорезонансной терапии.
«Уже после четырёх сеансов у женщины исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она полностью избавилась от жжения в ногах. А после включения в лечение трёх сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», – отмечает специалист
Биорезонансная терапия – уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на инфекции и вирусы, заболевания органов и систем, подобрать индивидуальную программу лечения.

Направление на диагностику и лечение выдаёт лечащий врач.

Читайте также:

Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз

Раменские хирурги прооперировали пациента с редкой формой врождённой грыжи

В подмосковном Детском центре из трахеи девочки достали ореховую скорлупу
#подмосковье
#московская область
#пациенты
#врачи
#коронавирус
#covid-19
#заболевания
#лечение
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сборная Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве
21 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юниорская сборная Московской области по хоккею на траве завоевала золото Всероссийских соревнований «Юность России». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Соревнования проводили по круговой системе. Подмосковные хоккеистки одержали уверенные победы по всех играх, суммарно забив в ворота соперниц 57 мячей и пропустив лишь два. В итоге сборная Московской области выиграла турнир. Вице-чемпионом стала команда Москвы, а бронзовым призёром – сборная Татарстана», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что представительницы Московской области удостоились и индивидуальных наград. Так, Алёна Ладышкина стала лучшим вратарём соревнований, а Кристина Быкова – лучшим игроком.

Турнир «Юность России» с участием семи команд из разных регионов проходили в Крымске 11-19 мая. Всероссийские соревнования являлись отбором на VI Летнюю Спартакиаду молодёжи по хоккею на траве, финал которой состоится в Казани с 1 по 10 августа.

Читайте также:

Летний сезон проекта «Выходи во двор» откроют матчами в Коломне и Пушкине

Более 200 участников вышли на старт забега «Верста Победы» в Красногорске

В СК «Борисоглебский» пройдёт турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#соревнования
#турнир
#хоккей
#девушка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники Ленинского округа в ходе акции побили два рекорда Подмосковья
21 мая 2025, 16:35

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

В Ленинском городском округе школьники образовательного центра «Лидер» вместе с родителями и учителями побили рекорд Московской области. Они растянули самую большую георгиевскую ленту и собрали самое большое количество шаров в честь 80-летия Победы, рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
Мероприятие под эгидой проекта «Успех V единстве поколений». Оно завершило патриотический марафон «Знамя Победы. Связь поколений».
«Мы все вместе развернули самую большую в Московской области георгиевскую ленту. Ребята в этом время держали в руках 1418 шариков по числу дней Великой Отечественной войны. Это позволило побить рекорд Московской области. Длина ленты составила 500 м., а ширина – около 3 м. Такую длинную георгиевскую ленту в Подмосковье ещё не разворачивали», – пояснил замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.
Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

Праздничную ленту развернули у школы на аллее в ЖК «Восточное Бутово». В мероприятии приняли участие более 1 тыс. учеников. Рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.

В пресс-службе уточнили, что лента, ставшая символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была создана общими усилиями школьников, родителей и учителей. Кропотливая работа заняла несколько недель.

Два рекорда Московской области были установлены в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к Юбилею Победы.

Читайте также:

В Видном на территории жилого комплекса открыли женскую консультацию

Минэкологии помогло жителям Ленинского округа восстановить доступ к реке

В Видном-2 состоялась выездная донорская акция в пользу детей с онкоболезнями
#подмосковье
#московская область
#ленинский городской округ
#школьники
#рекорд
#день победы
#9 мая
#георгиевская лента
#шар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Городские парки Каширы пригласили насыщенно и активно отдохнуть
21 мая 2025, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парки Каширы пригласили на мероприятия активного отдыха. Каждую неделю они становятся центром притяжения для жителей и гостей городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов по губернаторской программой «Парки Подмосковья».
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт жителей и гостей наших парков на этой неделе», – сказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале парков. Ещё больше афиш можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт».

Возможна отмена мероприятий из-за непогоды.

Читайте также:

Каширский краеведческий музей присоединился к всероссийской акции

В Кашире прошёл отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

В Кашире проверили ход работ по благоустройству исторической части города
#подмосковье
#московская область
#кашира
#парки
#выходные
#мероприятия
#развлечения
#афиша
#отдых
#досуг
Следите за нашими новостями
в удобном формате