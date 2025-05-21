Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
25 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе состоится забег традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Особенностью соревнований станет забег на лыжах по траве на 50 м. Вместе со всеми желающими попробовать силы в необычной дисциплине предстоит звёздным гостям. Также для любителей бега подготовят дистанции от 500 м до 10 км. Пройдут семейная и корпоративная эстафеты», – рассказали в министерстве.Зарегистрироваться на участие забега можно по ссылке.
По традиции участников поприветствует знаменитый лыжник Александр Панжинский. Он проведёт для них предстартовую разминку.
Для гостей и участников мероприятия подготовлены развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея.
Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте.
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Лора Луганская