Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ 200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском

200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быкове Раменского муниципального округа 24 и 25 мая пройдёт этап-открытие чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эти соревнования станут самыми массовыми в истории двух турниров. В них примут участие более 200 лучших пилотов со всей страны. Первый этап пройдёт совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от Mad Buckets – крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители увидят классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, и редкие модификации моделей, выпущенных в XXI веке», – отметили в ведомстве.
На соревнованиях ожидают дебют сразу нескольких ярких автомобилей и возвращения легендарных пилотов. Многократный чемпион России и обладатель Кубков России Эльшан Асланов подготовит к старту свой ВАЗ-2110 с трёхсекционным роторным мотором. Это самая быстрая Lada в мире и вторая переднеприводная машина Европы по времени прохождения четверти мили.

Чемпион Ростовской области Сурен Азизян поборется за золото чемпионата страны на ВАЗ-2106 с мотором мощностью более 1200 лошадиных сил. Его машина способна побить все существующие рекорды для «Жигулей».

Участники зачёта RDRC Moto доработали свои мотоциклы и тоже нацелены на новые рекорды. Сегодня только четыре мотоциклиста в России выезжали из 9 секунд. По прогнозам организаторов, зрители станут свидетелями новых рекордов.

Автодром будет открыт для зрителей с 10 до 20 часов в каждый из дней. Помимо захватывающих гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для всей семьи.

Программа мероприятий – по ссылке.

Ознакомиться с расписанием на новый сезон и купить билеты можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные «Чеховские медведи» выиграли бронзовые медали Суперлиги

Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

Сборная Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве
#подмосковье
#московская область
#гонки
#автомобили
#раменское
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
Программа «Лето в Подмосковье» объединит уникальные фестивали и выставки
22 мая 2025, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гостей и жителей Московской области предстоящим летом ждут интересные фестивали и выставки. Все мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На днях начался третий сезон проекта «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. На протяжении полутора месяцев за звание лучших будут бороться подмосковные танцоры. А в Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу. Сложные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессиональных спортсменов можно будет увидеть в разных городах Московской области до конца июля.
«За три летних месяца к нам в Подмосковье приедет много гостей. Для них и для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. На этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Михалков. В Больших Вязёмах любителей литературы соберет «Проект: ПОЭТ». А для ценителей классической музыки подготовлены фестивали: «Лето.Музыка.Музей» в «Новом Иерусалиме», «Джазовые сезоны» в Архангельском фестивали Чайковского в Клину», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что, кроме того, в год 185-летия со дня рождения великого композитора в усадьбы Плещеево в Подольске впервые пройдет фестиваль «Путь Чайковского».
«А 30 мая в «Новом Иерусалиме» запускаем совместную с Узбекистаном выставку «Свет между мирами». Это более 160 полотен российских и узбекских модернистов 1920-1930 годов из коллекций двух стран», – заключил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдёт в этом году в 25-й раз с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике Антона Чехова. Коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая покажут более 20 спектаклей по произведениям великого писателя или о нём.

1 июня в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые стартует новый культурный фестиваль «Каникулы» под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные месяца до 6 июля для гостей будут работать пять тематических площадок – театр, кино, лекторий, музыка, спорт.

С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вязёмы» гостей фестиваля «Проект: ПОЭТ» ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет прочитать со сцены стихи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 27 июня по 6 июля в Клину состоится одно из главных культурных событий – XI Международный фестиваль искусств Петра Чайковского, объединяющий искусство, музыку и театр. Среди участников – выдающиеся исполнители и коллективы. Завершит фестиваль «Ночь Чайковского», где будет исполнена опера «Иоланта» в авторской версии бессменного художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета.

VIII музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей» состоится 9-13 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году он посвящён 80-летию Великой Победы. В центре программы – творчество Прокофьева, написавшего Пятую симфонию, которую считают предвестницей Победы.

На территории Истринской сыроварни Олега Сироты 1-3 августа гостей примет «Сырный фестиваль». В этом раз участие в нём примут около 350 фермерских хозяйств из разных регионов. Ремесленную продукцию представят более 30 мастеров и производств. Гости смогут продегустировать сыры и другую молочную, а также мясную и хлебобулочную продукцию, вино и пиво, рыбу и мёд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории усадьбы «Мураново» в городском округе Пушкинский 2 и 3 августа состоится фестиваль «Поле Фолка». В программе – выступления музыкальных коллективов, ремесленные ярмарки, мастер-классы, гастромаркет и многое другое.

А в музее-заповеднике «Архангельское» 23 и 24 августа запланированы знаменитые «Джазовые сезоны». В них примут участие лучшие российские и зарубежные музыканты – народный артист России, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

30 мая в музее «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открывается выставка «Свет между мирами», посвящённая малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов. В экспозиции – полотна 40 художников из коллекций музея «Новый Иерусалим» и музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, в «Новом Иерусалиме» до 20 июля продлили выставку «Невесомость» к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста Александра Лабаса. На ней представлено свыше 150 живописных и графических работ 1920-1930-х годов из 18 ведущих музеев России и также частных коллекций.

А до середины июля гости смогут познакомиться с творчеством бурятского художника Зорикто Доржиева. Выставка «Повелитель снов» объединила 75 его произведений - скульптуру, живопись, графику и видео-арт.

В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня проходит выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из собрания Государственного Русского музея. В экспозицию вошли 40 произведений художника.

А 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединит произведения нескольких поколений русских живописцев-маринистов.

Подробно с программой летних культурных мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

Читайте также:

Илья Авербух рассказал о первом фестивале «Каникулы» в Горках Ленинских

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт под знаком Юбилея Великой Победы

В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»
#подмосковье
#московская область
#культура
#искусство
#музыка
#танец
#фестиваль
#выставка
#театр
#губернатор
#андрей воробьёв
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли малышку, съевшую 14 противозачаточных таблеток
22 мая 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи подмосковной скорой помощи спасли девочку, которая выпила 14 противозачаточных таблеток. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительница региона вызвала «скорую», сообщив, что её двухлетняя дочь выпила «женские таблетки».
«Специальным зондом фельдшеры промыли ребёнку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови. В промывных водах обнаружили остатки лекарства. После этого маленькой пациентке сразу стало легче», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.
Затем малышка в сопровождении медиков и матери была доставлена в Можайскую больницу под наблюдение врачей.
«Таблетки не успели подействовать. Однако, чтобы полностью нормализовать состояние, девочку оставили под контролем медиков. Благодаря профессиональным действиям коллег из «скорой» оказать первую помощь и устранить негативные последствия от приёма таблеток удалось максимально быстро», – отметил заместитель главврача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.
Сейчас девочка уже выписана домой. А врачи напомнили, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Читайте также:

Мобильные комплексы с начала года проверили здоровье 100 тыс. жителей Подмосковья

В НИКИ детства школьницу вылечили от тяжёлого заболевания щитовидной железы

В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#девочка
#ребёнок
#лекарство
#скорая помощь
#врачи
#пациент
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках задержали мошенницу из Уфы, похитившую у пенсионера 800 тыс. рублей
22 мая 2025, 15:12

Фото: iStock / Andrey Zhuravlev

В Химках полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть полиции в Химках обратился 84-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба он оценил в 800 тыс. рублей.
«Потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительных и муниципальных органов и сообщили, что он может стать жертвой мошенников, и его деньги под угрозой. Для сохранения сбережений мужчина должен снять их со счёта и передать курьеру. После выполнения всех требований и передачи наличных потерпевший понял, что его обманули», – отметила Петрова.
Через некоторое время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать по подозрению в совершении преступления безработную жительницу Уфы, которая дала признательные показания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантку под стражу.

Читайте также:

В Раменском задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 10 млн рублей

С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит

В Шаховской задержали курьера мошенников, обманувших женщину на 3,3 млн рублей
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенничество
#мошенники
#полиция
#полицейские
#мвд московской области
#татьяна петрова
#задержание
#суд
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье повысили штраф за проезд в транспорте по чужой социальной карте
22 мая 2025, 14:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области увеличили штраф за проезд в общественном транспорте по чужой социальной карте. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья приняты на заседании Мособлдумы.
Размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автотранспорте и городском наземном электрическом транспорте повысился с 2,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.
«Поскольку Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. рублей, целесообразно установить в Подмосковье равнозначную административную ответственность за такое правонарушение», – сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско.
Как отметили в региональном парламенте, нововведение позволит снизить количество совершения новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте.

Читайте также:

Мособлдума изменила состав Общественной палаты Московской области

Мособлдума установила фиксированный штраф за борщевик на участках

В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
#подмосковье
#московская область
#штраф
#штрафы
#транспорт
#проезд
#оплата
#мособлдума
#депутаты
#карта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов
Более 1,9 млн расписаний автобусов скачано в Подмосковье благодаря сервису «Скачай, не срывай» от Мострансавто
22 мая 2025, 13:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться сервисом «Скачай, не срывай» от Мострансавто, который позволяет легко и быстро получить актуальное расписание автобусов. С апреля 2023 года пользователи уже более 1,9 миллиона раз воспользовались возможностью скачать график движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чтобы найти и загрузить нужное расписание, достаточно зайти на сайт Мострансавто, перейти в раздел «Маршруты и расписания» и выбрать пункт «Расписание». Введя номер маршрута и указав нужную остановку, можно скачать график в удобном формате — таком же, как на остановках. Также доступна функция поиска маршрутов по конкретной остановке — это значительно упрощает планирование поездок.

Актуальное расписание можно узнать и через Telegram-бота Мострансавто или по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, где отвечает виртуальный помощник.

Мострансавто — основной автобусный перевозчик в Московской области, работающий под руководством регионального Минтранса. Компания обслуживает более 1 400 маршрутов всех типов: городских, пригородных и междугородных. Каждый день на линию выходит более 5 000 автобусов, перевозящих свыше 1,6 миллиона пассажиров.

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона на арендных самокатах прокатились 4 млн раз

В Подмосковье с начала года выявили около 4 тыс. нарушений в работе такси

В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие 23 дорог
#подмосковье
#расписание
#мострансавто
#маршруты
#автобусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате