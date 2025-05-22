200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быкове Раменского муниципального округа 24 и 25 мая пройдёт этап-открытие чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эти соревнования станут самыми массовыми в истории двух турниров. В них примут участие более 200 лучших пилотов со всей страны. Первый этап пройдёт совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от Mad Buckets – крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители увидят классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, и редкие модификации моделей, выпущенных в XXI веке», – отметили в ведомстве.На соревнованиях ожидают дебют сразу нескольких ярких автомобилей и возвращения легендарных пилотов. Многократный чемпион России и обладатель Кубков России Эльшан Асланов подготовит к старту свой ВАЗ-2110 с трёхсекционным роторным мотором. Это самая быстрая Lada в мире и вторая переднеприводная машина Европы по времени прохождения четверти мили.
Чемпион Ростовской области Сурен Азизян поборется за золото чемпионата страны на ВАЗ-2106 с мотором мощностью более 1200 лошадиных сил. Его машина способна побить все существующие рекорды для «Жигулей».
Участники зачёта RDRC Moto доработали свои мотоциклы и тоже нацелены на новые рекорды. Сегодня только четыре мотоциклиста в России выезжали из 9 секунд. По прогнозам организаторов, зрители станут свидетелями новых рекордов.
Автодром будет открыт для зрителей с 10 до 20 часов в каждый из дней. Помимо захватывающих гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для всей семьи.
Программа мероприятий – по ссылке.
Ознакомиться с расписанием на новый сезон и купить билеты можно на сайте.
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