Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Сборная Красногорска стала победителем открытого турнира по армрестлингу «Пояс Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в Реутове. В них приняли участие 45 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Красногорская сборная, в состав которой вошли спортсмены от 16 до 48 лет, завоевала золото турнира.
Тренируют команду Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.
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Тренируют команду Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.
«Турнир в Реутове подтвердил высокий уровень подготовки нашей команды. Первое место – закономерный результат упорных тренировок и слаженной работы. Благодарим всех спортсменов за достойное выступление и готовимся к следующим соревнованиям», – сказал Тартынский.Теперь красногорцам предстоит участие в соревнованиях ДОСААФ России по армрестлингу, которые состоятся в Москве 14-15 июня. На состязания соберутся сильнейшие спортсмены из всех регионов России.
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Лора Луганская