Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»

Рыба остаётся неотъемлемой частью сбалансированного рациона благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Она является источником омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему, фосфора — необходимого для здоровья костей и зубов, йода — для правильного функционирования щитовидной железы, а также витаминов D и B12, селена, цинка и железа.