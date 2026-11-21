21 ноября 2026, 15:20

Фото: Екатерина Федосеева

В ноябре Волгоград принял у себя всероссийские соревнования по каратэ-до Сито-рю. Команда Школы Каратэ Кобудо Тацудзин завоевала 17 медалей на этих состязаниях.







Тимофей Подплёта стал одним из участников соревнований. Уже 12 лет молодой человек увлечён каратэ. В детстве он пробовал себя в различных спортивных секциях, но мама привела его к Вениамину Гармаеву, и Тимофей остался, потому что ему понравился тренер. Сейчас юноша продолжает свою спортивную карьеру в той же школе, тренируясь под руководством Павла Бондаренко.



Тимофей признался, что больше всего его привлекает в каратэ возможность развивать силу духа и участвовать в соревнованиях. Спортсмен считает, что соревнования — это не только проверка на стрессоустойчивость, но и шанс продемонстрировать свои навыки.



На соревнованиях в Волгограде Тимофей завоевал первое место в категории ката среди спортсменов старше 18 лет. Он готовился к этому событию около месяца. Несмотря на трудности, молодой человек сумел добиться победы. Тимофей не намерен останавливаться на достигнутом и стремится в будущем завоевать звание чемпиона мира.