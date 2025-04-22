17 населённых пунктов газифицировали по губернаторской программе с начала года

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Мособлгаз с начала года газифицировал по губернаторской программе 17 населённых пунктов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«17-м населённым пунктом стала деревня Патрикеево в Раменском муниципальном округе, где построили более 4 км новых газораспределительных сетей для газификации. Там расположено 116 домовладений», – сказали в министерстве.Жители могут подвести газ до забора бесплатно, подав заявки на Социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, можно воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом.
Если положена газификация на льготных условиях, заявку нужно подать на региональном портале госуслуг. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.
«В этом году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах. Это сделает жизнь 9,3 тыс. жителей комфортнее», – поделился планами министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.По данным ведомства, сейчас работы по газификации в рамках губернаторской программы ведутся в 40 населенных пунктах региона.
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Лора Луганская