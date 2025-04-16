Социальная газификация с начала года охватила в Подмосковье 5 тыс. домовладений

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
5 тыс. подмосковных домовладений с начала года подключили к централизованному газоснабжению по проекту социальной газификации. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Пятитысячный дом в регионе по президентскому проекту подключили в деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа. В апреле специалисты Мособлгаза ведут работы в рамках социальной газификации в 42 населенных пунктах в Солнечногорске, Истре, Дмитровском, Богородском, Мытищах и других муниципалитетах.
Всего в этом году по президентскому проекту к централизованному газоснабжению подключат 18 тыс. подмосковных домовладений.
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Всего в этом году по президентскому проекту к централизованному газоснабжению подключат 18 тыс. подмосковных домовладений.
«Подмосковье – регион-лидер по реализации президентской программы социальной газификации. В этом году запланировано подключение 18 тыс. домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу как можно большему числу наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Как напомнили в ведомстве, чтобы подвести газ до забора бесплатно, нужно подав заявку на социальную газификацию. А для того, чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, лучше воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом. В договор входят проектирование трассы прохождения газопровода; строительно-монтажные работы в границах участка; техобслуживание газового оборудования и поставка газа.
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Лора Луганская