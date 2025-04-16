Социальная газификация с начала года охватила в Подмосковье 5 тыс. домовладений

Свыше полутора тысяч дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, ремонтный сезон стартовал в понедельник, 14 апреля. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.