В Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подстанций и около 1,1 тыс. км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» отремонтируют в текущем году в Московской области 1839 распределительных и трансформаторных подстанций и 1123 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках капитального ремонта на подстанциях полностью заменят оборудование и обновят здания — кровли, фасады, защитные козырьки, а также установят новые двери и ворота. При ремонте кабельных ЛЭП будут заменены участки, которые выработали свой ресурс, а при ремонте воздушных ЛЭП неизолированные провода заменят на самонесущий изолированный провод (СИП)», — говорится в сообщении.Кроме того, в 2025 году в Подмосковье расчистят от кустарника и деревьев 2440 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.
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Лев Каштанов