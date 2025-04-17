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В Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подстанций и около 1,1 тыс. км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» отремонтируют в текущем году в Московской области 1839 распределительных и трансформаторных подстанций и 1123 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках капитального ремонта на подстанциях полностью заменят оборудование и обновят здания — кровли, фасады, защитные козырьки, а также установят новые двери и ворота. При ремонте кабельных ЛЭП будут заменены участки, которые выработали свой ресурс, а при ремонте воздушных ЛЭП неизолированные провода заменят на самонесущий изолированный провод (СИП)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2025 году в Подмосковье расчистят от кустарника и деревьев 2440 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

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Подмосковные врачи рассказали, как не навредить ребёнку пасхальными угощениями
17 апреля 2025, 15:16

Фото: iStock / a-lesa

Дети, соблюдавшие перед Пасхой пост вместе с родителями, должны выходить из него постепенно, начиная с некалорийных блюд. Такую рекомендацию дали врачи НИКИ детства, рассказавшие, как отметить праздник без проблем с пищеварением и аллергией.
«Таким детям можно предложить традиционные праздничные блюда, но в умеренных количествах. Например, можно дать им одно яйцо и 100 г пасхи из творога с низким содержанием жира. Детям с диабетом, заболеваниями ЖКТ, ожирением и другими проблемами важно следовать индивидуальной программе питания», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам специалиста, куличи и творожные десерты на Пасху детям рекомендуется давать после основного приёма пищи. Для детей моложе шести лет лучше готовить привычные, а не праздничные блюда. Детям постарше можно включать в рацион праздничные угощения, но в ограниченном количестве, с учётом режима питания.

Чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему, рекомендуется давать детям либо кулич, либо пасху, ограничив порцию 150 граммами, дважды в день. Чрезмерное потребление таких блюд может вызвать тошноту, рвоту и расстройство стула. А разные виды обсыпки для украшения куличей могут спровоцировать аллергию.
«На Пасху детям можно позволить съесть два-три яйца. Но ежедневное употребление такого количества яиц не рекомендуется. Кстати, варёные яйца хранятся в холодильнике не более четырёх дней, а при наличии сколов или трещин – не более трёх дней», – предупредила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
Как отмечают диетологи, для яиц на Пасху лучше использовать натуральные красители из растений и продуктов питания.

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В Наро-Фоминске ветеран Афганской войны провёл урок мужества
17 апреля 2025, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Урок мужества состоялся у мемориала «Чёрный тюльпан» в Наро-Фоминске, посвящённого памяти жителей округа, погибших в различных военных конфликтах, занятие провёл председатель муниципального Совета ветеранов, участник войны в Афганистане Сергей Тестов, сообщает 360.ru.
Сергей Тестов поделился воспоминаниями о своём боевом опыте, а также рассказал об обороне Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, которая продолжалась 66 дней.

«К сожалению, ветераны Великой Отечественной войны уходят, в Наро-Фоминске осталось 732 ветерана, а непосредственных участников боевых действий — 12. Три из них перевалили столетний рубеж», — сказал Сергей Тестов.
По завершении мероприятия его участники возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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#ветеран
#патриотизм
#великая отечественная война
#афганистан
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106-летний ветеран из Королева поделился воспоминаниями о военной службе
17 апреля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королев

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев из Королёва отметил 106-летие. Его воспоминания, которыми он поделился, охватывают ключевые события XX века — от начала войны до запуска первого человека в космос.
На момент начала войны Багаеву было 23 года. Он служил рядовым красноармейцем НКВД и с первых дней участвовал в боевых действиях. Был ранен в боях под Москвой, после лечения вернулся на фронт.

Второе ранение едва не оказалось смертельным, но благодаря донорской крови, которую ему передала девочка-волонтёр, он выжил. Несмотря на предложение остаться преподавать в училище, настоял на возвращении на передовую. Прошёл путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кёнигсберга, награждён боевыми медалями.

После окончания войны продолжил службу на Байконуре. Участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Стал свидетелем полёта Юрия Гагарина и его слов «Поехали!».

Николай Багаев остаётся живым свидетелем событий XX века. В 106 лет он сохраняет ясность ума и с уважением относится к пройденному жизненному пути.

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Ветеран-подводник из Егорьевска рассказал о службе и помощи бойцам СВО
17 апреля 2025, 14:54

Георгий Кислов (фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО)

83-летний житель Егорьевска, ветеран ВМФ Георгий Кислов более 20 лет прослужил на атомных подводных лодках. А сейчас продолжает приносить пользу обществу, помогая бойцам специальной военной операции, сообщает 360.ru.
Георгий Кислов родился в 1942 году в семье военных. В 1961 году его призвали в армию, где он получил специальность машиниста атомной подводной лодки. После демобилизации Георгий Кислов поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а затем 23 года отслужил на атомных подводных лодках.

После окончания военной карьеры Георгий Кислов вернулся в Егорьевск. Сейчас ветеран активно участвует в волонтёрской деятельности: плетёт маскировочные сети для участников СВО.

«Мы начали плести сети в июне 2023 года. (…) Всё сами делали: и каркасы, и всё», — рассказал ветеран.
Кроме того, Георгий Кислов принимает участие в организации патриотического фестиваля, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, готовит проект реконструкции воинского мемориала в Егорьевске и рассказывает школьникам о подвигах российских военных.

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#патриотизм
#великая отечественная война
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Медсестра из Жуковского Мария Сердюк рассказала о фронтовом пути
17 апреля 2025, 14:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

102-летняя жительница городского округа Жуковский Мария Сердюк — хранительница памяти о войне. Рассказы ветерана Великой Отечественной и почётного гражданина города напоминают, какой ценой досталась Великая Победа.
22 июня 1941 года 18-летняя девушка собиралась на свидание в Подольск. Однако её планы перечеркнуло сообщение по радио о начале войны. Через несколько дней Мария Анисимовна записалась в медсёстры Красного Креста, прошла курсы и была призвана в армию.

На фронте девушка спасала раненых с поля боя, не раз рисковала жизнью. Хрупкой и маленькой медсестре приходилось таскать на себе бойцов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Фронтовой путь Марии Сердюк пролегал через Воронеж, Украину, Польшу и завершился в Германии. День Победы она встретила на границе Чехословакии, а после взятия Берлина расписалась на стенах рейхстага.

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