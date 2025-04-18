Трансформаторную подстанцию в Клину превратили в городской арт-объект

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Трансформаторная подстанция в Клину стала ярким арт-объектом благодаря новому фасаду, оформление которого было вдохновлено музыкой Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлэнерго.
«Весной по инициативе энергетиков компании фасад подстанции на ул. Захватаева близ Клинской детской школы искусств им. Чайковского был преображён. На стенах появились изображения, посвящённые творчеству композитора, который прожил на окраине города последние восемь лет своей жизни. Уникальный дизайн-проект с помощью специальных фасадных красок реализовал один из клинских художников», – рассказали в ведомстве.Теперь в центре города жители могут увидеть на стенах подстанции стилизованные иллюстрации к знаменитым произведениям Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также потрет композитора, яркий слоган «Клин звучит» и логотип Мособлэнерго.
В планах у работников компании – украсить фасад ещё двух клинских подстанций: в парке «Вальс цветов» и у Сестрорецкого парка на ул. Мира.
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Лора Луганская