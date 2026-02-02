1700 школьников и студентов Подмосковья участвуют в чемпионате «Профессионалы»

02 февраля 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 1700 школьников и студентов колледжей Московской области примут участие в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Они будут соревноваться более чем в 300 компетенциях, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





100 из этих компетенций относятся к категории «Юниоры». Среди представленных направлений – ручная лазерная сварка, электромонтаж, графический дизайн и другие.

«Чемпионат будет проходить до 28 февраля на 56 образовательных площадках с современным оборудованием. Так, в подмосковных вузах ГСГУ и ГГТУ участники смогут показать свои навыки в педагогической деятельности. В Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина акцент сделают на беспилотные авиационные системы, а в Раменском колледже – на мехатронику и робототехнику», – отметили в министерстве.