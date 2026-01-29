Студенты Губернского колледжа расчистили снег на соцобъектах Серпухова
Учащиеся расположенного в Серпухове Губернского колледжа присоединились к работам по очистке города от снега. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.
Студенты взяли на себя сразу несколько локаций — тротуары и подходы к корпусам колледжа, площадки около городского бассейна, а также дорожки и каток в парке «Питомник».
«Несмотря на непрекращающийся снегопад и мороз, студенты работали с энтузиазмом, понимая важность этой работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей города», — отметили в администрации колледжа.Там также рассказали, что ребята будут продолжать убирать общественные пространства, пока снегопад не закончится.
«Завтра студенты вновь выйдут на улицы с городскими службами, чтобы вместе продолжить борьбу со стихией», — подчеркнули в колледже.