Студенты Губернского колледжа расчистили снег на соцобъектах Серпухова

29 января 2026, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Учащиеся расположенного в Серпухове Губернского колледжа присоединились к работам по очистке города от снега. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.





Студенты взяли на себя сразу несколько локаций — тротуары и подходы к корпусам колледжа, площадки около городского бассейна, а также дорожки и каток в парке «Питомник».





«Несмотря на непрекращающийся снегопад и мороз, студенты работали с энтузиазмом, понимая важность этой работы для обеспечения безопасности и комфорта жителей города», — отметили в администрации колледжа.

«Завтра студенты вновь выйдут на улицы с городскими службами, чтобы вместе продолжить борьбу со стихией», — подчеркнули в колледже.