18-летний житель Серпухова отдал мошенникам 25 млн рублей из сейфа родителей

09 декабря 2025, 09:22

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники обманули 18-летнего жителя Серпухова и заставили отдать им около 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала юноше позвонил неизвестный, представился сотрудником военкомата, сказал, что необходимо записаться на приём, и под этим предлогом велел продиктовать код из смс. Молодой человек так и сделал, после чего разговор прервался. А затем ему позвонили якобы из правоохранительных органов и стали угрожать уголовным делом за финансирование ВСУ.





«Чтобы «доказать невиновность», юноше велели снять видеообзор своей квартиры на предмет отсутствия запрещённой атрибутики. В кадр попал родительский сейф. Заметив его, злоумышленники убедили молодого человека передать деньги оттуда «на экспертизу». Он сложил в сумку хранившиеся там почти 25 млн рублей и отдал двум подъехавшим к дому посыльным», — говорится в сообщении.