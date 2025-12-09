Достижения.рф

В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже

МЧС: из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек
Фото: iStock/grafoto

В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже. Возгорание началось в кабинете на третьем этаже и быстро распространилось на крышу трехэтажного здания. Об этом пишет РИА Новости.



Сотрудники МЧС России организовали штаб для тушения огня. На место происшествия направили 67 человек и 17 единиц техники. Эвакуировали 670 студентов, и, по словам администрации, внутри здания больше никого нет.

Информация о пострадавших пока не поступала. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. Дальнейшие сведения будут уточнены.

Дарья Осипова

