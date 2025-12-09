09 декабря 2025, 07:44

МЧС: из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 человек

Фото: iStock/grafoto

В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже. Возгорание началось в кабинете на третьем этаже и быстро распространилось на крышу трехэтажного здания. Об этом пишет РИА Новости.