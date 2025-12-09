В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже
В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже. Возгорание началось в кабинете на третьем этаже и быстро распространилось на крышу трехэтажного здания. Об этом пишет РИА Новости.
Сотрудники МЧС России организовали штаб для тушения огня. На место происшествия направили 67 человек и 17 единиц техники. Эвакуировали 670 студентов, и, по словам администрации, внутри здания больше никого нет.
Информация о пострадавших пока не поступала. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. Дальнейшие сведения будут уточнены.
