В заведении для взрослых в Японии нашли голову младенца
В Токио в холодильнике кол-центра, связанного со сферой секс-услуг, обнаружили фрагменты тела младенца. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на японскую полицию.
В правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника, который заявил, что нашел в холодильнике предмет, напоминающий голову ребенка. Прибыв на место, оперативники обнаружили части тела: голова была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги находились в пластиковых контейнерах для еды. Тело, по всей видимости, отсутствовало.
В настоящее время японские правоохранительные органы проводят расследование по факту расчленения и оставления тела. Пол ребенка установить не удалось, предполагается, что это был двухмесячный младенец.
