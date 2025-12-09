В заведении для взрослых в Японии нашли голову младенца

09 декабря 2025, 08:20

Japan Times: в заведении для взрослых в Токио нашли голову младенца

Фото: iStock/Chalabala

В Токио в холодильнике кол-центра, связанного со сферой секс-услуг, обнаружили фрагменты тела младенца. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на японскую полицию.