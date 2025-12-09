Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом

09 декабря 2025, 08:42

The Times: в Великобритании женщина держала мигранта в рабстве

Фото: iStock/J Brarymi

В Великобритании мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище, после того как побывал в рабстве. Об этом сообщает The Times.