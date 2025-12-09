Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
В Великобритании мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище, после того как побывал в рабстве. Об этом сообщает The Times.
Мужчина, имя которого не разглашается, поделился историей о том, как его приютила женщина из Нигерии. Впоследствии она превратила его в своего сексуального раба, принуждая к интимной связи с собой и своими знакомыми в обмен на кров и пищу.
Мужчина не смог долго терпеть такое положение и однажды отказался выполнять сексуальные требования хозяйки, за что она его ударила и выгнала на улицу. По словам пострадавшего, он бежал в Великобританию, так как в своей стране поддерживал оппозиционное движение.
