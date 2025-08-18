Более 5 тыс. человек стали участниками фестиваля «Легенды улиц» в Подольске

18 августа 2025, 10:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подольске состоялся ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц». Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, на него собрались более 5 тыс. человек.





Мероприятие прошло в парке им. Виктора Талалихина. Там провели турниры по баскетболу 3х3, легендарный баскетбольный турнир в формате 1х1 в октагоне B1BOX. В матчах участвовали профессионалы и начинающие любители игры. Скейтборидсты, самокатчики и BMX-райдеры выполнили сложнейшие трюки.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Гостями фестиваля стали такие именитые спортсмены, как двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ Виктор Кейру, чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус, обладатель Кубка России по этому виду спорта Алексей Суровцев, райдер Владислав Самокатчик, двукратный чемпион России по ВМХ Константин Андреев, президент Союза экстремальных видов спорта, вице-президент федерации сноуборда России Иван Шмонин.

«Мы впервые протестировали проведение баскетбольного турнира 1 на 1 в октагоне B1BOX в уличном формате. Обязательно продолжим проводить его и в будущем. Фестиваль собрал большое число представителей экстремальных видов спорта, знаменитых спортсменов в самокатном спорте и BMX. Соревнования по баскетболу 3x3 привлекли команды из городов Подмосковья, из Москвы и других городов России, что подчёркивает их высокий уровень, – рассказал Кейру.