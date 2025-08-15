Подмосковные маунтинбайкеры стали призёрами чемпионата Европы
Команда Московской области заняла третье место на чемпионате России по велосипедному спорту (маунтинбайк). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Бронзовую награду представители Подмосковья завоевали в дисциплине «эстафета». Первое место в этой дисциплине завоевала команда Санкт-Петербурга, а второе — москвичи.
«В составе подмосковной сборной на чемпионате выступили Дарья Картинина, Даниил Осипов, Кирилл Серяков, Роман Северов, Ангелина Судакова и Софья Богуненко. Все они тренируются в спортшколе по велоспорту в округе Мытищи», — говорится в сообщении.Соревнования проходили в удмуртском селе Нечкино с 13 по 15 августа.
Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Быково состоятся финальные заезды чемпионата России по дрэг-рейсингу.