Достижения.рф

Подмосковные маунтинбайкеры стали призёрами чемпионата Европы

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области заняла третье место на чемпионате России по велосипедному спорту (маунтинбайк). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Бронзовую награду представители Подмосковья завоевали в дисциплине «эстафета». Первое место в этой дисциплине завоевала команда Санкт-Петербурга, а второе — москвичи.

«В составе подмосковной сборной на чемпионате выступили Дарья Картинина, Даниил Осипов, Кирилл Серяков, Роман Северов, Ангелина Судакова и Софья Богуненко. Все они тренируются в спортшколе по велоспорту в округе Мытищи», — говорится в сообщении.
Соревнования проходили в удмуртском селе Нечкино с 13 по 15 августа.

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Быково состоятся финальные заезды чемпионата России по дрэг-рейсингу.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0