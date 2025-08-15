Подмосковные маунтинбайкеры стали призёрами чемпионата Европы

15 августа 2025, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области заняла третье место на чемпионате России по велосипедному спорту (маунтинбайк). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Бронзовую награду представители Подмосковья завоевали в дисциплине «эстафета». Первое место в этой дисциплине завоевала команда Санкт-Петербурга, а второе — москвичи.





«В составе подмосковной сборной на чемпионате выступили Дарья Картинина, Даниил Осипов, Кирилл Серяков, Роман Северов, Ангелина Судакова и Софья Богуненко. Все они тренируются в спортшколе по велоспорту в округе Мытищи», — говорится в сообщении.