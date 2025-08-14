Гандболистки Подмосковья заняли призовое место на Спартакиаде молодёжи
Третье место завоевала женская команда Московской области по гандболу на VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
На групповом этапе представительницы Подмосковья обыграли сборные Ростовской и Астраханской областей и уступили командам Самарской области и Москвы.
«В четвертьфинале подмосковные гандболистки выиграли у сборной Краснодарского края, а затем уступили в полуфинале ростовчанкам. За третье место команда Подмосковья сразилась с представительницами Самарской области и одержала победу со счётом 39:34», — говорится в сообщении.Кроме того, Александру Крылову из подмосковной сборной признали лучим игроком турнира и лучшим бомбардиром Спартакиады, а ещё одну подмосковную спортсменку Ярославу Попову — лучшим левым крайним игроком.