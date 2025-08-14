Гандболистки Подмосковья заняли призовое место на Спартакиаде молодёжи

14 августа 2025, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Третье место завоевала женская команда Московской области по гандболу на VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





На групповом этапе представительницы Подмосковья обыграли сборные Ростовской и Астраханской областей и уступили командам Самарской области и Москвы.





«В четвертьфинале подмосковные гандболистки выиграли у сборной Краснодарского края, а затем уступили в полуфинале ростовчанкам. За третье место команда Подмосковья сразилась с представительницами Самарской области и одержала победу со счётом 39:34», — говорится в сообщении.